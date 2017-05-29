Лукашенко: для спортсменов в Беларуси делается все необходимое, но должной отдачи нет

30 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Для спортсменов в Беларуси делается все необходимое, но должной отдачи нет. Об этом Президент Беларуси, Президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко заявил сегодня, выступая на Олимпийском собрании НОК Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"В отрасли по-прежнему не решен ряд значимых вопросов. Спорт как важнейший идеологический инструмент государственной политики так и не стал для белорусов источником национальной гордости и вдохновения. Для спортсменов в нашей стране делается все необходимое, но должной отдачи нет", - заявил глава государства.

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