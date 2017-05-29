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Лукашенко: Беларусь стала одним из спортивных центров Евразии
30.05.2017 10:45 — Новости Политики | БелТА
30 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь стала одним из спортивных центров Евразии. Об этом Президент Беларуси, Президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко заявил сегодня, выступая на Олимпийском собрании НОК Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.
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30 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь стала одним из спортивных центров Евразии. Об этом Президент Беларуси, Президент Национального олимпийского...
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