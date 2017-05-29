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Лукашенко предложил проверить отчет ревизионной комиссии НОК Беларуси

30.05.2017 10:30 — Новости Политики | БелТА  
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30 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси, Президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко предложил проверить отчет ревизионной комиссии НОК Беларуси, выступая сегодня на Олимпийском собрании, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент заслушал отчет ревизионной комиссии. "Вы говорите, что не было никаких нарушений, все было нормально", - заметил он. В этой связи Александр Лукашенко поинтересовался, чем были обусловлены в свое время претензии правоохранительных органов к исполкому НОК в сфере строительства.

"Были вопросы, связанные с правильностью и соответствием законодательству строительства, в частности в городе Гомеле", - доложили Президенту. Вместе с тем более широкой и предметной информации у ревизионной комиссии не было.

"Я попрошу членов НОК согласиться с моим предложением. Здесь Леонид Васильевич (председатель КГК Леонид Анфимов. - Прим. БЕЛТА) присутствует. Я попрошу, возьмите на себя функции, проверьте отчет ревизионной комиссии. Еще раз посмотрите на доходы-расходы. Вместе с Администрацией Президента посмотрите, куда они тратили эти деньги, правильно ли", - сказал Александр Лукашенко.

"Нельзя на глазах у Президента допускать таких вот общих докладов ревизионной комиссии. В конце концов, это огромные деньги. И надо посмотреть, кто куда в командировки ездил, можно ли было туда не ехать", - добавил Президент.

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Президент заслушал отчет ревизионной комиссии. "Вы говорите, что не было никаких нарушений, все было нормально", - заметил он. В этой связи Александр Лукашенко...

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