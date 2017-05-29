Лукашенко переизбран на пост Президента НОК

Александр Лукашенко. Фото из архива

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава белорусского государства Александр Лукашенко переизбран на очередной срок на пост Президента Национального олимпийского комитета Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Первым вице-президентом НОК избран заслуженный мастер спорта Андрей Асташевич. Вице-президентами НОК стали ректор Белорусского государственного университета физической культуры, заместитель председателя Белорусской федерации гандбола Сергей Репкин, председатель ассоциации "Белорусская федерация хоккея" Семен Шапиро.

В состав нового исполкома НОК также вошли Дмитрий Басков, Валентин Боровок, Дмитрий Пиневич, Сергей Румас, Иван Тихон, Любовь Черкашина, Юрий Швецов, Олег Шепель, Антон Юспа.

Участники Олимпийского собрания выбрали в почетные члены Национального олимпийского комитета известных в прошлом спортсменов: трехкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Александра Медведя, олимпийских чемпионов по метанию диска Эллину Звереву и фехтовальщика Александра Романькова.

Обсуждены вопросы внесения изменений и дополнений в устав НОК Беларуси, рассмотрен отчет ревизионной комиссии о деятельности Национального олимпийского комитета за период 2013-2016 годов. Избран новый состав ревизионной комиссии НОК, в которую вошли Игорь Катибников, Владимир Амарин, Алексей Афанасьев, Инесса Павлючик.

Олимпийское собрание НОК Беларуси продолжается, рассматривается вопрос об итогах работы спортивной отрасли в олимпийском цикле 2013-2016 годов и задачах на 2017-2020 годы.

Впервые Александр Лукашенко возглавил НОК Беларуси 15 мая 1997 года.-0-