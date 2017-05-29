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Лукашенко намерен ежеквартально проводить расширенное заседание исполкома НОК

30.05.2017 11:02 — Новости Политики | БелТА  
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30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси, Президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко намерен ежеквартально проводить расширенное заседание исполкома НОК. Об этом глава государства заявил сегодня, выступая на Олимпийском собрании НОК, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я для себя определил и вам обещаю, что каждый квартал у нас будет расширенный исполком под руководством Президента. Не те 13 человек в кулуарах, а будем проводить расширенное заседание раз в квартал", - сказал Александр Лукашенко.

Кроме того, с участием Президента ежегодно будет проходить итоговое собрание Национального олимпийского комитета. На нем будут решаться самые проблемные и актуальные вопросы. Один из них - расходование заработанных денег. "Мы будем это контролировать существенно, - подчеркнул глава государства. - Надо помочь какой-то федерации - мы поможем, надо помочь какому-то спортсмену (попал в трудную ситуацию) - мы поможем, и даже бывшему. Это наша спортивная семья, и мы должны ее поддерживать".

Во время собрания Александра Лукашенко проинформировали, что на текущем и депозитном счетах НОК находится $85 тыс. и около $3 млн соответственно. Президент поручил направить эти средства прежде всего на развитие детского спорта.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Я для себя определил и вам обещаю, что каждый квартал у нас будет расширенный исполком под руководством Президента. Не те 13 человек в кулуарах, а будем проводить...

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