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Беларусь связывает большие ожидания с научно-техническим сотрудничеством в ЦЕИ - Мясникович
30.05.2017 11:01 — Новости Политики | БелТА
30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь связывает большие ожидания с научно-техническим сотрудничеством, используя потенциал ЦЕИ. Об этом заявил сегодня председатель Совета Республики Михаил Мясникович на заседании Парламентского комитета Центрально-Европейской инициативы в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.
"Большие ожидания связывает Беларусь с научно-техническим сотрудничеством, используя потенциал ЦЕИ. Пока результаты более чем скромные, хотя еще в 2009 году мы открыли в Академии наук Научный центр вторичной сети ЦЕИ, выполнялись пусть эпизодические, но актуальные совместные научные исследования", - заметил Михаил Мясникович. При этом он с сожалением констатировал, что с 2014 года эта работа прекратилась вообще в связи с проблемами Международного центра теоретической физики в Италии, на базе которого было решение осуществлять научную деятельность стран ЦЕИ.
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"Большие ожидания связывает Беларусь с научно-техническим сотрудничеством, используя потенциал ЦЕИ. Пока результаты более чем скромные, хотя еще в 2009 году мы...
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