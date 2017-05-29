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Лукашенко назвал провальным выступление белорусской сборной на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро

30.05.2017 10:56 — Новости Политики | БелТА  
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30 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси, Президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко сегодня, выступая на Олимпийском собрании НОК Беларуси, назвал провальным выступление белорусской сборной на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, передает корреспондент БЕЛТА.

"В целом выступление команды - провальное! 40-е место в медальном зачете. Разве это соответствует нашим вложениям в спорт и вниманию государства к этой сфере? - отметил Президент. - Нечего искать оправдания: пенять на климат, бразильскую неорганизованность и предвзятое судейство. Ведь все понимали, что Олимпиада в Рио - не туристическая прогулка. Это сложнейший экзамен".

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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