Беларусь заинтересована в многоплановом сотрудничестве с Таиландом - Андрейченко

Владимир Андрейченко. Фото из архива

30 мая, Минск /Юлия Огнева - БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в многоплановом сотрудничестве с Таиландом, заявил сегодня председатель Палаты Представителей Национального собрания на встрече с таиландской делегацией во главе со вторым вице-председателем Национального законодательного собрания Таиланда Пирасаком Порджитом, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наша страна рассматривает Таиланд как перспективного, ключевого партнера в Юго-Восточной Азии. Мы заинтересованы в развитии многопланового сотрудничества с Таиландом", - отметил Владимир Андрейченко.

Он констатировал, что в последнее время встречи депутатов Национального собрания Беларуси и Национального законодательного собрания Таиланда стали традиционными. "Важно, что выработана система наших взаимоотношений. Несмотря на то, что географически наши страны расположены далеко друг от друга, в Беларуси с большим вниманием следят за преобразованиями, которые проходят в Таиланде, мы радуемся вашим успехам, мы видим, как растет авторитет вашего государства на международной арене", - подчеркнул спикер.

Владимир Андрейченко напомнил, что в июле текущего года будет отмечаться 25-летие со дня установления дипломатических отношений между Беларусью и Таиландом. "За это время у нас не было каких-то разногласий, мы всегда поддерживали друг друга на международной арене, всегда оказывали взаимную поддержку при избрании в выборные органы ООН и других международных организаций", - констатировал он.

По его словам, серьезным импульсом в дальнейшем развитии отношений может стать визит Президента Беларуси Александра Лукашенко в Таиланд: "Он предполагается в 2018 году. Думаю, что нам, парламентариям, нужно серьезно поработать, чтобы наполнить этот визит конкретным содержанием, новыми идеями и предложениями. Особенно это касается вопросов торговли, инвестиций".

Владимир Андрейченко выразил сожаление, что вместе с парламентской делегацией Таиланда не прибыли деловые круги. "Мы планировали провести бизнес-форум. Но, думаю, это поправимо, это можно будет сделать либо во время визита Президента Беларуси, либо в конце этого года при желании таиландской стороны. Торгово-экономическое сотрудничество - фундамент наших отношений", - подчеркнул спикер.

Он напомнил, что во время визита парламентской делегации Беларуси в Таиланд в марте 2016 года были проведены переговоры, состоялся бизнес-форум. "Были достигнуты договоренности. Отдельные выполнены. Хотел бы услышать от вашей делегации, может быть, в чем-то есть недоработка белорусской стороны, - сказал Владимир Андрейченко. - В целом, считаю, сотрудничество развивается с положительной динамиков, в том числе благодаря межпарламентскому взаимодействию. За первый квартал белорусский экспорт в Таиланд увеличился на 23%. Растает и объем импорта из Таиланда. Но пока это не соответствует потенциалу наших стран. Были и более высокие показатели. Поэтому нам есть, о чем поговорить сегодня".

В свою очередь Пирасак Порджит поблагодарил Владимира Андрейченко за высокий уровень организации визита и выразил надежду на дальнейшие продуктивное сотрудничество.-0-