Лукашенко: нужно усилить роль регионов в подготовке атлетов

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нужно усилить роль регионов в подготовке атлетов. Об этом Президент Беларуси, Президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко заявил сегодня, выступая на Олимпийском собрании НОК Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нужно усилить роль регионов в подготовке атлетов. Местные власти играют значительную роль в развитии спорта. Интересна губернатору эта сфера - и она будет развиваться. Будет поддержка регионов - будут появляться новые звезды. Если этого нет, то в лучшем случае перспективный атлет переедет на новое место жительства, а в худшем - бросит заниматься из-за того, что он никому не нужен", - сказал Александр Лукашенко.

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