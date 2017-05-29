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Лукашенко: нужно усилить роль регионов в подготовке атлетов
30.05.2017 11:21 — Новости Политики | БелТА
30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нужно усилить роль регионов в подготовке атлетов. Об этом Президент Беларуси, Президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко заявил сегодня, выступая на Олимпийском собрании НОК Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.
"Нужно усилить роль регионов в подготовке атлетов. Местные власти играют значительную роль в развитии спорта. Интересна губернатору эта сфера - и она будет развиваться. Будет поддержка регионов - будут появляться новые звезды. Если этого нет, то в лучшем случае перспективный атлет переедет на новое место жительства, а в худшем - бросит заниматься из-за того, что он никому не нужен", - сказал Александр Лукашенко.
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"Местные власти играют значительную роль в развитии спорта. Интересна губернатору эта сфера - и она будет развиваться. Будет поддержка регионов - будут появляться...
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