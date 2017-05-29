ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко: борьбу за господдержку в спорте надо вести не на бумаге, а на стадионе

30.05.2017 11:20 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

30 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Борьбу за господдержку в спорте надо вести не на бумаге, а на стадионе. Об этом Президент Беларуси, Президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко заявил сегодня, выступая на Олимпийском собрании НОК Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Необходимо определить перспективные, потенциально медальные, традиционные для нас виды спорта. Именно им оказывать основную поддержку, - заявил белорусский лидер. - Завоевали лицензии - добавить. Получили медали - еще добавить. Чтобы была борьба за господдержку не на бумаге, а на стадионе".

Александр Лукашенко подчеркнул, что все деньги необходимо выделять под конкретные обязательства. "Не выполнили - забудь об обращении в государство и казну", - сказал он.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 16
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Необходимо определить перспективные, потенциально медальные, традиционные для нас виды спорта. Именно им оказывать основную поддержку", - заявил белорусский...

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Заседание Совета глав государств СНГ планируется провести в Сочи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика