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Лукашенко: борьбу за господдержку в спорте надо вести не на бумаге, а на стадионе
30.05.2017 11:20 — Новости Политики | БелТА
30 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Борьбу за господдержку в спорте надо вести не на бумаге, а на стадионе. Об этом Президент Беларуси, Президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко заявил сегодня, выступая на Олимпийском собрании НОК Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.
"Необходимо определить перспективные, потенциально медальные, традиционные для нас виды спорта. Именно им оказывать основную поддержку, - заявил белорусский лидер. - Завоевали лицензии - добавить. Получили медали - еще добавить. Чтобы была борьба за господдержку не на бумаге, а на стадионе".
Александр Лукашенко подчеркнул, что все деньги необходимо выделять под конкретные обязательства. "Не выполнили - забудь об обращении в государство и казну", - сказал он.-0-
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"Необходимо определить перспективные, потенциально медальные, традиционные для нас виды спорта. Именно им оказывать основную поддержку", - заявил белорусский...
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