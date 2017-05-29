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Заседание Совета глав государств СНГ планируется провести в Сочи
30.05.2017 11:19 — Новости Политики | БелТА
30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Совета глав государств СНГ планируется провести в Сочи, сообщил журналистам председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, передает корреспондент БЕЛТА.
"Очередное заседание Совета глав государств предполагается провести в Сочи 11 октября", - сказал Сергей Лебедев.
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"Очередное заседание Совета глав государств предполагается провести в Сочи 11 октября", - сказал Сергей Лебедев.
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