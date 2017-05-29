Лукашенко: белорусский спорт должен быть прозрачнее

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский спорт должен быть прозрачнее. Об этом Президент Беларуси, Президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко заявил сегодня, выступая на Олимпийском собрании НОК Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Поймите, каждый допинговый камень в наш огород больше не рассматривается как единичный случай. Все пытаются сложить это в систему. Как сделали с Россией. А значит, мы должны быть умнее, прозрачнее, чтобы никто не усомнился в нашей чистоте", - сказал Александр Лукашенко.

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