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Мясникович обеспокоен потерей динамизма в европейском региональном сотрудничестве
30.05.2017 11:15 — Новости Политики | БелТА
30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Михаил Мясникович, выступая сегодня на заседании Парламентского комитета Центрально-Европейской инициативы в Минске, признался, что обеспокоен потерей динамизма в европейском региональном сотрудничестве, передает корреспондент БЕЛТА.
"Не может не вызывать у нас обеспокоенности тот фактор, что теряется динамизм в европейском региональном сотрудничестве. Раньше этому мешали санкции. Сейчас иная реальность, а заметной активизации сотрудничества не происходит. Беларусь закрывает образовавшиеся ниши, активно работая с Российской Федерацией, Китаем, Индией. У нас с этими странами имеются большие совместные государственные и региональные программы. Например, с Россией мы проводим уже четвертый Форум регионов с участием глав наших государств", - заметил Михаил Мясникович.
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"Раньше этому мешали санкции. Сейчас иная реальность, а заметной активизации сотрудничества не происходит", - заметил Михаил Мясникович.
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