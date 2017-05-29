Лукашенко: система обучения тренерских кадров нуждается в оптимизации

30 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Система обучения тренерских кадров нуждается в оптимизации. Об этом Президент Беларуси, Президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко заявил сегодня, выступая на Олимпийском собрании НОК Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы вынуждены десятками завозить тренеров из-за рубежа и за огромные деньги. Я не против заимствования чужого передового опыта. Пусть работают консультантами. Но вокруг каждого из них должны расти белорусские кадры. Поймите, с иностранца спрос - почти никакой. Отработал, собрал вещи и уехал. Душу в дело он не вложит и Родину любить не научит", - сказал белорусский лидер.

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