|
Лукашенко: необходимо максимально задействовать потенциал Минздрава и НАН в спортивной сфере
30.05.2017 11:13 — Новости Политики | БелТА
30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необходимо максимально задействовать потенциал Минздрава и НАН в спортивной сфере. Об этом Президент Беларуси, Президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко заявил сегодня, выступая на Олимпийском собрании НОК Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.
/Будет дополнено/.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необходимо максимально задействовать потенциал Минздрава и НАН в спортивной сфере. Об этом Президент Беларуси, Президент Национального...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)
Комментарии