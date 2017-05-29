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Лукашенко отмечает отсутствие системного подхода к отбору будущих спортсменов

30.05.2017 11:11 — Новости Политики | БелТА  
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30 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси, Президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко отмечает отсутствие системного подхода к отбору будущих спортсменов. Об этом он заявил сегодня, выступая на Олимпийском собрании НОК Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства также поручил местным органам власти обеспечить обязательный минимум инвентаря в каждой спортивной школе.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Глава государства также поручил местным органам власти обеспечить обязательный минимум инвентаря в каждой спортивной школе.

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