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Лукашенко отмечает отсутствие системного подхода к отбору будущих спортсменов
30.05.2017 11:11 — Новости Политики | БелТА
30 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси, Президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко отмечает отсутствие системного подхода к отбору будущих спортсменов. Об этом он заявил сегодня, выступая на Олимпийском собрании НОК Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.
Глава государства также поручил местным органам власти обеспечить обязательный минимум инвентаря в каждой спортивной школе.
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Глава государства также поручил местным органам власти обеспечить обязательный минимум инвентаря в каждой спортивной школе.
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