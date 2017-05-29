Лукашенко назвал провальным выступление белорусской сборной на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро

30 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси, Президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко сегодня, выступая на Олимпийском собрании НОК Беларуси, назвал провальным выступление белорусской сборной на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, передает корреспондент БЕЛТА.

"В целом выступление команды - провальное! 40-е место в медальном зачете. Разве это соответствует нашим вложениям в спорт и вниманию государства к этой сфере? - отметил Президент. - Нечего искать оправдания: пенять на климат, бразильскую неорганизованность и предвзятое судейство. Ведь все понимали, что Олимпиада в Рио - не туристическая прогулка. Это сложнейший экзамен".

Глава государства напомнил, что буквально накануне отъезда на Олимпиаду проводилось совещание, собирали команду, лучших специалистов. "Тогда ни от одного из них не было жалоб, что чего-то не хватает для успешного выступления атлетов. В этом олимпийском цикле вы получили от государства все, что просили. И по финансированию, возможности готовиться на лучших базах, по решению любых, подчеркиваю, любых вопросов, - сказал Александр Лукашенко. - Зная мое отношение к спорту, ни одно министерство, ведомство, медицинское учреждение, ни одна организация не могли отказать в вашей просьбе".

Он констатировал, что всех все устраивает, но только не болельщиков. "А ведь не за горами зимняя Олимпиада в Южной Корее. И с чем мы туда поедем?", - спросил Президент.

Он добавил, что хоккейная команда безвольно провалилась. "Это, к сожалению, демонстрирует общее состояние данного вида спорта в нашей стране. Я просто был вынужден принять серьезные кадровые решения", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-