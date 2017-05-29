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Лукашенко поручил Минобразования активнее работать со сферой студенческого спорта

30.05.2017 11:28 — Новости Политики | БелТА  
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30 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси, Президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко поручил министру образования предметно разобраться со сферой студенческого спорта и активнее работать в этом направлении в одной связке с Министерством спорта и федерациями. Об этом он заявил сегодня на Олимпийском собрании НОК Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Студенческий спорт так и не стал опорой для спорта профессионального, как это происходит во всем мире, связующим звеном, которое позволяет атлету плавно переходить из юношей и юниоров во взрослую категорию", - констатировал белорусский лидер.

По его словам, давалась масса поручений, но эта работа Министерством образования провалена. Внятной системы до сих пор нет. "Отчитались о создании некой ассоциации. Какие-то вузы сформировали команды, клубы, а кто-то нет. Каждый сам по себе", - отметил Президент.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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