Лукашенко поручил Минобразования активнее работать со сферой студенческого спорта

30 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси, Президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко поручил министру образования предметно разобраться со сферой студенческого спорта и активнее работать в этом направлении в одной связке с Министерством спорта и федерациями. Об этом он заявил сегодня на Олимпийском собрании НОК Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Студенческий спорт так и не стал опорой для спорта профессионального, как это происходит во всем мире, связующим звеном, которое позволяет атлету плавно переходить из юношей и юниоров во взрослую категорию", - констатировал белорусский лидер.

По его словам, давалась масса поручений, но эта работа Министерством образования провалена. Внятной системы до сих пор нет. "Отчитались о создании некой ассоциации. Какие-то вузы сформировали команды, клубы, а кто-то нет. Каждый сам по себе", - отметил Президент.-0-