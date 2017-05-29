Нужно четко увязывать планы строительства с концепцией развития видов спорта - Лукашенко

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нужно четко увязывать планы строительства с концепцией развития видов спорта в стране. Об этом Президент Беларуси, Президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко заявил сегодня, выступая на Олимпийском собрании НОК Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Надо внимательно посмотреть на загрузку инфраструктуры. Мы строим современнейшие спортивные объекты, а они нередко простаивают без дела. Это просто безобразие. Поэтому нужно четко увязывать планы строительства с концепцией развития видов спорта в стране, в том числе по территориальному принципу. Кроме того, сопоставьте необходимость строительства объекта и возможность его эксплуатации в дальнейшем. Ведь у нас, оказывается, можно бездумно начать стройку, а потом судорожно искать деньги на ее завершение. Нужна система планирования", - убежден Александр Лукашенко.

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