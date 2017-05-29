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Главы МИД стран ЦЕИ соберутся в Минске 22 июня
30.05.2017 11:25 — Новости Политики | БелТА
Эрик Черновиц
30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главы министерств иностранных дел стран ЦЕИ соберутся в Минске 22 июня. Об этом сообщил сегодня заместитель генерального секретаря Центрально-Европейской инициативы Эрик Черновиц на заседании Парламентского комитета ЦЕИ в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.
"Скоро в Минске пройдет очень важное для ЦЕИ мероприятие - 22 июня здесь соберутся министры иностранных дел государств, входящих в инициативу", - рассказал Эрик Черновиц.
Он также поблагодарил белорусскую сторону за готовность взять на себя председательство в организации в 2017 году.
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"Скоро в Минске пройдет очень важное для ЦЕИ мероприятие - 22 июня здесь соберутся министры иностранных дел государств, входящих в инициативу", - рассказал Эрик...
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