ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Главы МИД стран ЦЕИ соберутся в Минске 22 июня

30.05.2017 11:25 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Главы МИД стран ЦЕИ соберутся в Минске 22 июня
Эрик Черновиц

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главы министерств иностранных дел стран ЦЕИ соберутся в Минске 22 июня. Об этом сообщил сегодня заместитель генерального секретаря Центрально-Европейской инициативы Эрик Черновиц на заседании Парламентского комитета ЦЕИ в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Скоро в Минске пройдет очень важное для ЦЕИ мероприятие - 22 июня здесь соберутся министры иностранных дел государств, входящих в инициативу", - рассказал Эрик Черновиц.

Он также поблагодарил белорусскую сторону за готовность взять на себя председательство в организации в 2017 году.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Скоро в Минске пройдет очень важное для ЦЕИ мероприятие - 22 июня здесь соберутся министры иностранных дел государств, входящих в инициативу", - рассказал Эрик...

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Лукашенко: нужно усилить роль регионов в подготовке атлетов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика