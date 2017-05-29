30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Совета глав государств СНГ планируется провести в Сочи, сообщил журналистам председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Очередное заседание Совета глав государств предполагается провести в Сочи 11 октября. Накануне, 10 октября, вероятно, также в Сочи пройдет заседание Совета министров иностранных дел", - сказал Сергей Лебедев.

Председатель Исполнительного комитета отметил, что повестка дня заседания Совета глав государств сейчас формируется. "Идя навстречу пожеланиям и глав наших государств, и представителей администраций президентов, мы будем выносить на заседание Совета глав государств наиболее важные для наших стран вопросы", - добавил он.

В Исполнительном комитете СНГ в Минске сегодня проходит заседание Совета постоянных полномочных представителей государств - участников Содружества при уставных и других органах Содружества. Постпреды намерены рассмотреть семь вопросов. В первую очередь они подведут итоги очередного заседания Совета глав правительств СНГ и наметят задачи по реализации принятых решений.-0-