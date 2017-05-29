30 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси, Президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко отмечает отсутствие системного подхода к отбору будущих спортсменов. Об этом он заявил сегодня, выступая на Олимпийском собрании НОК Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства также поручил местным органам власти обеспечить обязательный минимум инвентаря в каждой спортивной школе.

"Где системный подход к отбору будущих спортсменов? Раньше тренеры обивали пороги школ в поисках талантливых детей. А сейчас какая-то непонятная пассивность", - подчеркнул Президент.

По словам Александра Лукашенко, требует кардинального улучшения ситуация в детско-юношеском спорте. "Это - основа основ. Здесь и здоровье нации, и спорт высших достижений, - сказал он. - Уже не первый год мне докладывают, что реформа в этой сфере ведется. Однако конкретных результатов я не вижу".

"Если мы ограничились только сокращением количества учебных заведений, то это никуда не годится. Занимающихся детей стало меньше, мотивация детских тренеров не улучшилась. Прогресс есть только там, где работают инициативные специалисты, фанаты своего дела", - отметил Президент.

Он констатировал, что в эту сферу приходят и частники, в том числе бывшие спортсмены. Открылись школы Максима Мирного по теннису, Александры Наркевич по художественной гимнастике, Анастасии Сорокиной по шахматам и другие. "Конечно, это хорошо! Им надо помогать. И аренду не завышать, и условия человеческие для работы создавать", - сказал белорусский лидер.

Вместе с тем он призвал задуматься, почему в частные школы идут охотно за деньги и даже "неперспективные" находят свое место и показывают результат, а в государственных школах их не видят.-0-