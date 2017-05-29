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Главы стран СНГ соберутся на заседание в Сочи 11 октября

30.05.2017 11:25 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 мая — Sputnik. Заседание Совета глав государств СНГ пройдет в Сочи 11 октября, накануне состоится заседание глав внешнеполитических ведомств, сообщил глава Исполкома СНГ Сергей Лебедев.

Главы стран СНГ соберутся на заседание в Сочи 11 октября
© Sputnik / Виктор Толочко
Заседание ВГС Союзного государства России и Беларуси пройдет 30 июня

В Минске проходит заседание постпредов СНГ, на котором в числе вопросов будет рассмотрена повестка заседания Совета министров иностранных дел СНГ и Совета глав государств СНГ.

"Учитывая пожелания администраций президентов стран СНГ на заседание Совета глав государств будут вынесены самые важные для наших стран вопросы", — сообщил журналистам во вторник исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, отвечая на вопрос Sputnik.

По его словам, также в Сочи 10 октября пройдет заседание Совета министров стран СНГ.

Лебедев также отметил, что сегодня на заседании постпредов будут подведены итоги заседания Совета глав правительств СНГ, которое прошло в Казани 26 мая.

"Можно говорить, что оно прошло эффективно, конструктивно, с положительным результатом", — сказал исполнительный секретарь СНГ. Лебедев подчеркнул, что СНГ "продолжит работу по углублению экономического и гуманитарного сотрудничества".

По его словам, процесс адаптации Содружества к современным реалиям продолжается достаточно эффективно. В данной связи он привел пример о том, что на заседание СГП в Казани было вынесено 13 наиболее важных и актуальных вопросов, а не 30, как это бывало ранее.

Лебедев считает, что заседание СГП в Казани прошло эффективно, конструктивно, с положительным результатом.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава Исполкома СНГ Сергей Лебедев считает, что заседание Совета глав правительств стран СНГ в Казани прошло эффективно, конструктивно, с положительным...

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