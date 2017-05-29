Лукашенко: создается впечатление, что Минспорт утратил контроль над тренировочным процессом национальных команд

30 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Создается впечатление, что Министерство спорта и туризма Беларуси утратило контроль над тренировочным процессом национальных команд. Такое мнение высказал сегодня Президент Беларуси, Президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко, выступая на Олимпийском собрании НОК Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"У меня создается впечатление, что Минспорт утратил контроль над тренировочным процессом национальных команд. Если вы всю техническую работу передаете в центры, то штаб и аналитика должны оставаться в аппарате министерства. Плюс контроль", - сказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко заявил о необходимости оптимизировать работу республиканских центров олимпийской подготовки. После проведенной реформы национальные команды переданы центрам. В некоторых из них идет процесс выстраивания тренерских связок, обмена опытом между теми, кто работает с резервом, и теми, кто работает с национальными командами, чтобы не было разрыва в методиках подготовки.

"Но реформировали структуру недопустимо поздно. Как раз накануне Олимпийских игр. Не успели развернуться по новой системе, что не могло не сказаться на результате", - констатировал Президент.-0-