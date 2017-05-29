Необходимо понятное распределение обязанностей и ответственности между спортивными структурами - Лукашенко

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все элементы - Минспорт, РЦОП‚ НОК, федерации, попечительские советы - должны занять свое место в общей системе, с понятным распределением обязанностей и ответственности. Об этом Президент Беларуси, Президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко заявил сегодня, выступая на Олимпийском собрании НОК Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Хочу отметить особую роль Национального олимпийского комитета как главной спортивной общественной организации страны. Подчеркиваю: НОК должен быть домом для всех, оказывать методическую, финансовую и другую помощь федерациям, оперативно и качественно решать подобные проблемы. Спрос в этих вопросах будет в первую очередь с вас, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Вместе с тем Администрация Президента и правительство не останутся в стороне. Мною дано поручение отработать четкую схему взаимодействия между заинтересованными, которая ориентирована на результат. Все элементы - Минспорт, РЦОП‚ НОК, федерации, попечительские советы - должны занять свое место в общей системе. С понятным распределением обязанностей и ответственности".

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