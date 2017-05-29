﻿ Лукашенко: белорусский спорт должен быть прозрачнее. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко: белорусский спорт должен быть прозрачнее

30.05.2017 11:17 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский спорт должен быть прозрачнее. Об этом Президент Беларуси, Президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко заявил сегодня, выступая на Олимпийском собрании НОК Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Поймите, каждый допинговый камень в наш огород больше не рассматривается как единичный случай. Все пытаются сложить это в систему. Как сделали с Россией. А значит, мы должны быть умнее, прозрачнее, чтобы никто не усомнился в нашей чистоте", - сказал Александр Лукашенко.

Президент заметил, что борьбе с допингом сегодня в мире уделяется больше внимание. Международный спорт уже который год лихорадит от допинговых скандалов. "К сожалению, нас эти проблемы тоже затронули. Непонятная возня с медикаментами, мельдонием, лишение белорусских атлетов медалей Пекина и Лондона больно ударили по нашему авторитету. Здесь нужна четкая, спланированная работа по профилактике этого зла", - заявил глава государства.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Поймите, каждый допинговый камень в наш огород больше не рассматривается как единичный случай. Все пытаются сложить это в систему. Как сделали с Россией. А значит,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Мясникович обеспокоен потерей динамизма в европейском региональном сотрудничестве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика