Лукашенко: белорусский спорт должен быть прозрачнее

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский спорт должен быть прозрачнее. Об этом Президент Беларуси, Президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко заявил сегодня, выступая на Олимпийском собрании НОК Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Поймите, каждый допинговый камень в наш огород больше не рассматривается как единичный случай. Все пытаются сложить это в систему. Как сделали с Россией. А значит, мы должны быть умнее, прозрачнее, чтобы никто не усомнился в нашей чистоте", - сказал Александр Лукашенко.

Президент заметил, что борьбе с допингом сегодня в мире уделяется больше внимание. Международный спорт уже который год лихорадит от допинговых скандалов. "К сожалению, нас эти проблемы тоже затронули. Непонятная возня с медикаментами, мельдонием, лишение белорусских атлетов медалей Пекина и Лондона больно ударили по нашему авторитету. Здесь нужна четкая, спланированная работа по профилактике этого зла", - заявил глава государства.-0-