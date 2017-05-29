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Лукашенко: необходимо максимально задействовать потенциал Минздрава и НАН в спортивной сфере

30.05.2017 11:13 — Новости Политики | БелТА  
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30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необходимо максимально задействовать потенциал Минздрава и НАН в спортивной сфере. Об этом Президент Беларуси, Президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко заявил сегодня, выступая на Олимпийском собрании НОК Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства обратил внимание, что проблемы в спортивной науке и медицине решаются медленно. "Не мне вам объяснять, что без качественного медицинского и научного сопровождения сейчас невозможно достигать серьезных результатов, - подчеркнул он. - Нам необходимо максимально задействовать потенциал Министерства здравоохранения с пониманием того, естественно‚ что спортсмены требуют индивидуального подхода".

Исследования в Академии наук также должны быть привязаны к реальным потребностям отрасли, подчеркнул Президент. За Республиканским научно-практическим центром спорта остается центральная роль в определении перспективных направлений.

"Поручаю Министерству здравоохранения, Академии наук вплотную подключиться к этим вопросам. Специалисты центра должны быть основой для возрожденных комплексных научных групп, обслуживающих виды спорта. Эти группы должны раскрыть свой потенциал при подготовке к Олимпиаде 2020 года, - поставил задачу Александр Лукашенко. - Пусть изучают особенности климата, мест проведения соревнований, воздействия перелета, индивидуально подбирают режим акклиматизации, спортивные базы для тренировок, вносят соответствующие коррективы в планы подготовки. И делать это нужно не потом, а уже сейчас. Наверное, правильно, что мы возвратились к проверенной десятилетиями советской практике".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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