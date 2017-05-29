Александр Лукашенко

30.05.2017 11:50:26

Лукашенко: Беларусь стала одним из спортивных центров Евразии /дополнено/

30 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь стала одним из спортивных центров Евразии. Об этом Президент Беларуси, Президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко заявил сегодня, выступая на Олимпийском собрании НОК Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наша страна стала одним из спортивных центров Евразии, привлекая на свои стадионы международные соревнования самого высокого уровня. Через два года Беларусь примет Европейские игры, а в 2021 году у нас пройдет чемпионат мира по хоккею", - отметил Президент.

Александр Лукашенко при этом заметил, что, так как спорт является еще и большой политикой, были попытки воздействовать на страны и не допустить, чтобы в Беларуси проводились международные соревнования. "Тем не менее, в этой ситуации нам удалось переломить ход событий и привезти к себе очень серьезные этапы кубков и даже Европейские игры и чемпионат мира за короткий промежуток времени", - сказал он.

Президент еще раз призвал, чтобы никто не пытался персонифицировать эти успехи. "Это наша общая заслуга - нашего государства и народа", - подчеркнул белорусский лидер.

Оценивая прошлый олимпийский цикл и ситуацию в спортивной отрасли, Александр Лукашенко упомянул не только о проблемных вопросах, но отметил и некоторые положительные достижения. "Много было и хорошего. И то, что мы постоянно в двадцатке ведущих спортивных держав, а по отдельным видам спорта и в десятке, это большие достижения и дорогого стоит", - отметил белорусский лидер.

Он подчеркнул, что в стране удалось сохранить государственную систему поддержки физической культуры и спорта. "Как бы ни было трудно, мы продолжаем и строить, и реконструировать спортивные объекты не только в столице, но и во всех регионах", - подчеркнул Александр Лукашенко.

По его словам, среди населения также растет популярность здорового образа жизни.

Кроме того, стабилизировалась экономическая составляющая спортивной сферы. НОК Беларуси обрел финансовую устойчивость, укрепил свой авторитет на мировой арене.-0-