Беларусь должна грамотно противостоять безосновательному давлению в допинговой сфере - Лукашенко

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь должна быть готова грамотно противостоять безосновательному давлению при обвинениях в использовании допинга. Об этом Президент Беларуси, Президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко заявил сегодня, выступая на Олимпийском собрании НОК Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"В мире обсуждается запрет на участие в Олимпиаде спортсменов, ранее попадавшихся на допинге. Конечно, нам надо ужесточать наказание за такие нарушения, но это только одна часть проблемы, - отметил Александр Лукашенко. - Другая - мы должны быть готовы грамотно противостоять безосновательному давлению".

Глава государства напомнил, что в употреблении допинга обвинялись белорусские тяжелоатлеты и гребцы. Последним не удалось доехать до Олимпиады в Рио. "А ведь это были потенциальные медали. Зная всю ситуацию, нужно было сработать на упреждение. Часть претензий Международного олимпийского комитета удалось снять, но глобально, как выяснилось, федерации не готовы защищать себя. Там не знают ни международных процедур, ни что делать в экстренной ситуации. А ведь мы говорили об этом на прошлом собрании", - заметил Президент.

"Сейчас никому не нужны доказательства. Нужен только повод. Действует принцип: накажем, а разбираться будем потом, - обратил внимание Александр Лукашенко. - И, наконец, банальное отсутствие дисциплины. Наши проблемы в гребле и таэквондо - во многом результат безалаберности и расхлябанности. Мы направляемся на зарубежные сборы, а элементарные правила собственной безопасности не соблюдаем".-0-