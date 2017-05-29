Адаптация СНГ к новым реалиям идет эффективно - Лебедев

Сергей Лебедев. Фото из архива

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Адаптация СНГ к новым реалиям идет эффективно, заявил журналистам председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Процесс адаптации Содружества Независимых Государств к новым реалиям, конечно же, продолжается и достаточно эффективно. Об этом шла речь и на состоявшемся в Казани заседании Совета глав правительств. Об этом будет идти речь сегодня на заседании (Совета постпредов стран СНГ. - Прим. БЕЛТА)", - сказал Сергей Лебедев.

Примером такой адаптации председатель Исполкома назвал количество вопросов, обсуждавшихся на заседании Совета глав правительств в Казани - их было всего 12. В то время как ранее повестка дня могла включать около 30 вопросов. Теперь часть из них переносится на заседания Экономического совета СНГ, министерств иностранных дел. И эта тенденция будет продолжена.

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