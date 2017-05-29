Лукашенко: в спорте недопустимо рисовать планы для финансирования без реальной оценки шансов

30 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. В спорте недопустимо рисовать планы для финансирования без реальной оценки шансов. Об этом Президент Беларуси, Президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко заявил сегодня, выступая на Олимпийском собрании НОК Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Все сделали планы подготовки спортсменов, получили под них деньги, а в итоге остались за бортом. Да еще, наверное, и рады, что не поехали, чтобы не позориться, - сказал Александр Лукашенко. - Так что, рисуем планы для финансирования без реальной оценки шансов? Это недопустимо!"

Александр Лукашенко привел пример, что из игровых видов на Олимпиаду в Рио от Беларуси попала только одна команда - женская сборная по баскетболу. "И то, использовав самую последнюю возможность. За девчат переживала вся страна. Но какую игру они показали?" - отметил Президент.

"Баскетболистки хотя бы доехали до Рио и боролись. А футбол, волейбол, гандбол?" - задался вопросом глава государства.-0-