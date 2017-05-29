Лукашенко: для спортсменов в Беларуси делается все необходимое, но должной отдачи нет

30 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Для спортсменов в Беларуси делается все необходимое, но должной отдачи нет. Об этом Президент Беларуси, Президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко заявил сегодня, выступая на Олимпийском собрании НОК Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"В отрасли по-прежнему не решен ряд значимых вопросов. Спорт как важнейший идеологический инструмент государственной политики так и не стал для белорусов источником национальной гордости и вдохновения. Для спортсменов в нашей стране делается все необходимое, но должной отдачи нет", - заявил глава государства.

Александр Лукашенко отметил успехи белорусских атлетов в 2014 году на зимней Олимпиаде в Сочи, неплохое выступление на Европейских играх 2015 года в Баку. "А что было в Рио-де-Жанейро в прошлом году? Порадовали борьба, тяжелая атлетика. И Владислав Гончаров, скромный, трудолюбивый парень, который просто не оставил шансов своим соперникам. Однако это единичные успехи, яркие вспышки. А в целом выступление команды - провальное!", - констатировал Президент.

По его словам, с каждым видом спорта предметно уже разобрались. Где-то поменяли тренеров, обновили команды.

Александр Лукашенко привел пример, что из игровых видов на Олимпиаду в Рио от Беларуси попала только одна команда - женская сборная по баскетболу. "И то использовав самую последнюю возможность. За девчат переживала вся страна. Но какую игру они показали? - отметил Президент. - Напряженнейшие концовки с разницей в один-два мяча говорят о том, что нам были по силам практически все соперницы на групповом этапе. Почему не дотянули? Говорят: "Устали, все возрастные...". Тогда чего было туда ехать? И что это за усталость? Почему другие в таком возрасте не устают? Где молодежь? 10 лет практически играли одним составом. Сегодня опомнились, что надо молодежь подтягивать".

"Баскетболистки хотя бы доехали до Рио и боролись. А футбол, волейбол, гандбол?", - задал риторический вопрос глава государства.

Он подчеркнул, что индивидуальные виды также не блистали. Неудовлетворительно выступили дзюдоисты, стрелки, боксеры, велосипедисты, гимнасты, теннисисты. "Все наши великие легкоатлеты и пловцы попрятались за спины Тихона и Герасимени. Почему на коммерческих стартах результат есть, а на главном старте четырехлетия нет? Как так получается, что на Олимпиаде мы плетемся в хвосте, а через две недели на этапах Кубка мира даже титулы завоевываем?", - сказал Александр Лукашенко.

Не самые лучшие выступления, продолжил белорусский лидер, были и в художественной гимнастике.

"Буквально накануне отъезда на Олимпиаду мы проводили совещание, собирали команду, наших лучших специалистов. Тогда ни от одного из них не было жалоб, что чего-то не хватает для успешного выступления атлетов", - добавил Президент.-0-