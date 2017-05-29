Лукашенко: расходы НОК Беларуси надо сократить на четверть

30 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Расходы НОК Беларуси надо сократить на четверть. Такое предложение Президент Беларуси, Президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко озвучил сегодня, выступая на Олимпийском собрании НОК Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы сегодня оптимизацию устроили по всей стране. Мы ее заканчиваем по вертикали власти. В общем 25% на этом этапе - сокращение расходов. Это суть оптимизации. Не только сокращение аппарата", - сказал Президент.

Он подчеркнул, что оптимизация должна касаться всех. В связи с этим он предложил и в НОК "сократить аппетиты" на 25%.

Данное предложение участниками Олимпийского собрания было поддержано.-0-