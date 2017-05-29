Адаптация СНГ к новым реалиям идет эффективно - Лебедев

Сергей Лебедев. Фото из архива

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Адаптация СНГ к новым реалиям идет эффективно, заявил сегодня журналистам председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Процесс адаптации Содружества Независимых Государств к новым реалиям, конечно же, продолжается, и достаточно эффективно. Об этом шла речь и на состоявшемся в Казани заседании Совета глав правительств. Об этом будет идти речь сегодня на заседании (Совета постпредов стран СНГ. - Прим. БЕЛТА)", - сказал Сергей Лебедев.

Примером такой адаптации председатель Исполкома назвал количество вопросов, обсуждавшихся на заседании Совета глав правительств в Казани, - их было всего 12. В то время как ранее повестка дня могла включать около 30 вопросов. Теперь часть из них переносится на заседания Экономического совета СНГ, министерств иностранных дел. И эта тенденция будет продолжена.

По мнению Сергея Лебедева, недавнее заседание Совета глав правительств СНГ в Казани прошло достаточно успешно. Был подписан ряд документов, регламентирующих сотрудничество в самых разных сферах. В числе важнейших - совместное использование экспериментального комплекса на базе казахстанского токамака. Государства договорились вместе использовать эту экспериментальную установку. В повестке были вопросы, связанные с дальнейшей реализацией программы межгосударственного инновационного сотрудничества. Главы правительств также подписали совместную межгосударственную радионавигационную программу на период до 2020 года. Были рассмотрены вопросы деятельности Экономического суда СНГ. Председатель Исполкома выразил надежду, что одобренные документы позволят Экономическому суду продолжить свою деятельность уже в новом формате.

"Общее мнение и глав делегаций, и наблюдателей, которые присутствовали в Казани, что заседание Совета глав правительств прошло очень эффективно, конструктивно и самое главное - с положительным результатом", - резюмировал Сергей Лебедев.

В Исполнительном комитете СНГ в Минске сегодня проходит заседание Совета постоянных полномочных представителей государств - участников Содружества при уставных и других органах СНГ. Постпреды намерены рассмотреть семь вопросов. В первую очередь они подведут итоги очередного заседания Совета глав правительств СНГ и наметят задачи по реализации принятых решений.-0-