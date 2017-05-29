Лукашенко: нужно усилить роль регионов в подготовке атлетов

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нужно усилить роль регионов в подготовке атлетов. Об этом Президент Беларуси, Президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко заявил сегодня, выступая на Олимпийском собрании НОК Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нужно усилить роль регионов в подготовке атлетов. Местные власти играют значительную роль в развитии спорта. Интересна губернатору эта сфера - и она будет развиваться. Будет поддержка регионов - будут появляться новые звезды. Если этого нет, то в лучшем случае перспективный атлет переедет на новое место жительства, а в худшем - бросит заниматься из-за того, что он никому не нужен", - отметил Александр Лукашенко.

Глава государства рассказал, что несколько лет назад его все убеждали в возможности совмещать на районном уровне руководство спортом и образованием. Сейчас от этого отказываются. "Надо найти разумные решения", - поставил задачу Президент.

По его мнению, перед принятием окончательного решения можно посмотреть на опыт управления в сфере здравоохранения. Так, есть предложения на районном уровне возложить вопросы спорта на ведущую спортивную школу.

Александр Лукашенко обратил внимание, что организация спортивной деятельности в регионах позволяет укрепить национальные чемпионаты, а затем более грамотно подходить к отбору игроков в сборные. Президент заметил, что хоккейная сфера отстает по этим направлениям, но привел в пример успехи в гандболе на отечественном уровне.

"Прежде, чем критиковать сборную, руководители, тренеры клубов должны задать себе вопрос, а что они сделали для подготовки спортсменов", - подчеркнул он.-0-