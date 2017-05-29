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Лукашенко пообещал содействие в решении вопроса белорусских хоккейных легионеров в России

30.05.2017 12:43 — Новости Политики | БелТА  
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30 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси, Президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко пообещал содействие в решении вопроса белорусских хоккейных легионеров в России. Об этом он заявил сегодня, выступая на Олимпийском собрании НОК Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

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Теги: Минск
 
 
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30 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси, Президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко пообещал содействие в решении...

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