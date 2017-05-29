30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси, Президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко сегодня во время Олимпийского собрания НОК Беларуси раскритиковал спортивный телеканал "Беларусь 5" и поручил вернуться к созданию еще одного канала, запуск которого планировала ассоциация "Белорусская федерация футбола", передает корреспондент БЕЛТА.

По мнению главы государства, дополнительная конкуренция заставит совершенствоваться государственный телеканал "Беларусь 5", которому еще многого необходимо достичь: от качества освещения спортивных событий до уровня комментаторов. "У нас "Беларусь 5" - канал, будем говорить откровенно, никакой. Они по десять раз крутят одну и ту же игру ненаших спортсменов, - отметил Александр Лукашенко. - Ну, ладно, показали в полуфинале, финале - это великие спортсмены. Но почти с квалификации берут этих спортсменов - кто это смотреть будет?"

Председатель ассоциации Сергей Румас проинформировал главу государства, что, например, в Польше, существует около 50 спортивных телеканалов, причем часть из них посвящена исключительно футболу. "Один канал не в состоянии показывать даже часть спорта, который у нас есть, не говоря уже про футбол. Никогда "Беларусь 5" не сможет показать высшую лигу всю объективно. Мы хотим сделать канал на базе Setanta Sport, который уже есть в кнопках. И мы, наверное, единственная федерация, которая в состоянии подтянуть этот капиталоемкий проект", - сказал Сергей Румас.-0-