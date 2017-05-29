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Косинец назначен помощником Президента Беларуси
30.05.2017 13:15 — Новости Политики | БелТА
Александр Косинец. Фото из архива
30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Александр Косинец назначен помощником Президента Беларуси. Соответствующий указ подписал глава государства Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в
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Александр Косинец. Фото из архива 30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Александр Косинец назначен помощником Президента Беларуси. Соответствующий указ подписал...
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