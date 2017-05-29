Европейские игры должны пройти в Беларуси на самом высоком уровне - Лукашенко

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейские игры должны пройти в Беларуси на самом высоком уровне. Об этом Президент Беларуси, Президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко заявил сегодня, выступая на Олимпийском собрании НОК Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства обратил внимание, что благодаря спорту Беларусь знают в мире. Стране доверяют проведение самых престижных соревнований. Так, в 2019 году республика примет такое масштабное мероприятие, как вторые Европейские игры. "Еще раз подчеркиваю: Европейские игры должны пройти на самом высоком уровне. Без срывов и провалов. Не менее важно‚ чтобы у себя дома, перед своим народом мы показали достойный спортивный результат", - заявил Александр Лукашенко.

Президент также рассказал, что им дано поручение по проведению в Минске Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов в следующем году. "Нужно организовать ее достойно, но без излишеств. И надо пригласить всех членов НОК на эту ассамблею в качестве гостей, - отметил он. - Это будет работать на положительный имидж Беларуси в Европе и мире. Надо показать европейцам нашу готовность к Играм, объекты и инфраструктуру. А нам будет полезен хороший совет от коллег, имеющих большой опыт в проведении масштабных мероприятий".-0-