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Лукашенко пообещал содействие в решении вопроса белорусских хоккейных легионеров в России
30.05.2017 12:43 — Новости Политики | БелТА
30 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси, Президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко пообещал содействие в решении вопроса белорусских хоккейных легионеров в России. Об этом он заявил сегодня, выступая на Олимпийском собрании НОК Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.
Главный тренер минской "Юности" Михаил Захаров на Олимпийском собрании отметил, что одна из самых важных проблем в спорте - проблема легионерства. "Сегодня она очень сильно звучит в хоккее. Лучшие хоккеисты, которых мы воспитываем, меняют гражданство и уезжают в Россию. Та же ситуация создается сегодня и в национальной сборной", - сказал он.
По словам Михаила Захарова, белорусские граждане и казахстанцы считаются легионерами в России. "Это неправильно. Хотя по закону они все имеют право работать. Но почему-то в спортивной части... Наверное, кто-то недоработал. Мы - Союзное государство", - подчеркнул он, отметив, что в Евросоюзе, например, соответствующие вопросы урегулированы.
Александр Лукашенко согласился, что подобная ситуация с правовой точки зрения не обоснована. "Попробуем урегулировать этот вопрос. Думаю, для России это не такая проблема. Как будто они как из Канады или США большой приток спортсменов получат из Беларуси", - отметил белорусский лидер.
"Этот вопрос в правительстве надо изучить, что там нам надо, и что я должен сделать. Не первый раз звучит этот вопрос", - добавил глава государства.
Он также обратил внимание и на необходимость четкого следования договорным обязательствам в отношениях со спортсменами. "Мы готовим спортсменов. Кто-то же за это платит деньги и большие. Хорошо, чего мы будем держать спортсмена, если он хочет где-то выступать. Но, пожалуйста, компенсируй государству эти расходы. А для этого надо иметь договор - контракт с этим человеком, которого вы с детского сада подымаете. А силой удерживать - это же не метод", - резюмировал Президент.-0-
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"Попробуем урегулировать этот вопрос. Думаю, для России это не такая проблема. Как будто они как из Канады или США большой приток спортсменов получат из Беларуси", -...
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