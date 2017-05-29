Мясникович обеспокоен потерей динамизма в европейском региональном сотрудничестве

Во время заседания

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Михаил Мясникович, выступая сегодня на заседании Парламентского комитета Центрально-Европейской инициативы в Минске, признался, что обеспокоен потерей динамизма в европейском региональном сотрудничестве, передает корреспондент БЕЛТА.

"Не может не вызывать у нас обеспокоенности тот фактор, что теряется динамизм в европейском региональном сотрудничестве. Раньше этому мешали санкции. Сейчас иная реальность, а заметной активизации сотрудничества не происходит. Беларусь закрывает образовавшиеся ниши, активно работая с Российской Федерацией, Китаем, Индией. У нас с этими странами имеются большие совместные государственные и региональные программы. Например, с Россией мы проводим уже четвертый Форум регионов с участием глав наших государств", - заметил Михаил Мясникович.

По его словам, благодаря Форуму регионов Беларуси и России устанавливаются прямые деловые контакты, идут дискуссии о путях повышения эффективности двустороннего и регионального сотрудничества. "А можно было бы подобные мероприятия организовать с Польшей, Италией, Болгарией, Австрией и другими странами. И здесь весомую роль могут сыграть парламентарии ЦЕИ", - считает спикер.

Председатель Совета Республики также добавил, что Беларусь готова совместно участвовать в реализации глобальных мировых проектов. Так, Китай активно развивает инициативы проекта "Один пояс и один путь". "Идет поиск, формирование и продвижение новой модели международного сотрудничества. Предлагаю обсудить возможность участия в нем ЦЕИ. Тогда мы сможем в полной мере говорить о большем продвижении совместимости Европы, Евразии и Китая, а не конкурировать между собой. Политика тарифных и нетарифных ограничений, санкций и других барьеров не имеет перспективы", - подчеркнул Михаил Мясникович.-0-