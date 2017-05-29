Лукашенко привел в пример спортсменам упорство Тихона и Домрачевой

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси, Президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко сегодня на Олимпийском собрании НОК Беларуси привел в пример упорство метателя молота Ивана Тихона и биатлонистки Дарьи Домрачевой, передает корреспондент БЕЛТА.

"Не надо сегодня выдумывать что-то, искать оправдания и ссылаться на какие-то проблемы. У нас проблема только в одном - тренер и спортсмен. Я бы сказал, даже больше спортсмен", - сказал Александр Лукашенко.

В пример Президент поставил белорусского метателя молота Ивана Тихона, который прикладывает неимоверные усилия для достижения наивысших результатов. "Я очень жалел, что Ивану не удалось стать олимпийским чемпионом (завоевал серебро на Олимпиаде в Рио. - Прим. БЕЛТА), - признался глава государства. - Он сжал зубы, вышел в сектор и доказал, что он спортсмен. А кто мешает другим?"

Самой успешной белорусской спортсменкой стала биатлонистка Дарья Домрачева, она готова продолжать борьбу при любых обстоятельствах. "Только родила, еще ребенок на руках. Но она способна завоевать медаль. А другие, которые блюли предолимпийскую подготовку и тому подобное, нет. Кто мешает? Все зависит от спортсмена, от его желания", - убежден Александр Лукашенко.

Отдельные требования Президент предъявляет к руководителям спортивных федераций. "Будет результат - я для вас ничего не пожалею. Не будет его - извините", - сказал он.-0-