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Совместное заседание Палаты представителей и Совета Республики состоится 31 мая
30.05.2017 13:45 — Новости Политики | БелТА
30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совместное заседание Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания Беларуси состоится 31 мая, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Палаты представителей.
С докладом на тему "О вопросах развития социальной сферы" выступит заместитель премьер-министра Василий Жарко.
Члены правительства также ответят на вопросы депутатов и сенаторов.-0-
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С докладом на тему "О вопросах развития социальной сферы" выступит заместитель премьер-министра Василий Жарко.
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