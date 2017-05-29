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Совместное заседание Палаты представителей и Совета Республики состоится 31 мая

30.05.2017 13:45 — Новости Политики | БелТА  
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30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совместное заседание Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания Беларуси состоится 31 мая, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Палаты представителей.

С докладом на тему "О вопросах развития социальной сферы" выступит заместитель премьер-министра Василий Жарко.

Члены правительства также ответят на вопросы депутатов и сенаторов.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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С докладом на тему "О вопросах развития социальной сферы" выступит заместитель премьер-министра Василий Жарко.

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