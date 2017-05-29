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30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Документы по взаимному упрощению визового режима с ЕС практически готовы к подписанию. Об этом сообщил в студии интернет-телевидения SB.BY начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун, передает БЕЛТА.

"Мы не первый год ведем консультации и переговоры с Европейским союзом по облегчению визовых формальностей. Наш диалог то возобновлялся, то приостанавливался. Сейчас мы находимся на завершающем этапе. Мы практически, за исключением некоторых несогласованных вопросов, завершили консультации с Евросоюзом по облегчению визовых формальностей. Документы практически готовы к парафированию и подписанию. Предполагаем, что во время июньского визита экспертов Европейского союза в Беларусь мы завершим переговоры, сумеем отстоять позиции, которые предлагали в рамках соглашений о реадмиссии и облегчении поездок граждан Беларуси. Если все будет нормально, то, возможно, уже со следующего года оба соглашения начнут применяться", - сказал Алексей Бегун.

Соглашение будет регламентировать порядок получения долгосрочных виз, определит категории белорусов, которые будут иметь на это право. "Скорее всего, стоимость шенгенской визы уменьшится до 35 евро. Соглашение регламентирует деятельность визовых центров, перечень документов и сделает процедуру отказа в выдаче визы понятной и прозрачной. Важный момент - введение трехлетних и пятилетних виз, потому что сейчас не все посольства их выдают и по очень специфичному поводу", - отметил Алексей Бегун.

По его словам, Беларусь находится в лидерах по числу полученных шенгенских виз, а также по числу отказов в их выдаче. Кроме того, белорусы - одни из самых законопослушных граждан по числу правонарушений за пределами страны.-0-