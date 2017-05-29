Главы МИД стран ЦЕИ на встрече в Минске обсудят проблемы миграции и безработицы среди молодежи

Эрик Черновиц

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главы министерств иностранных дел стран ЦЕИ на встрече в Минске 22 июня обсудят проблемы миграции и безработицы среди молодежи. Об этом сообщил сегодня журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, заместитель генерального секретаря Центрально-Европейской инициативы Эрик Черновиц.

По словам Эрика Черновица, на предстоящих переговорах будут обсуждаться исключительно важные вопросы. В первую очередь это вопрос миграции, а также связанные с экономической ситуацией проблемы, влияющие на повседневную жизнь, например, безработица. "Отдельно будет обсуждаться тема безработицы среди молодежи", - уточнил заместитель генсекретаря.

При этом он обратил внимание, что Центрально-Европейская инициатива в настоящее время работает над программами, направленными на обеспечение мобильности между странами-участницами. "Поэтому главы МИД обсудят, каким образом можно усилить обмен не только студентов, но и представителей малого и среднего бизнеса наших стран, представителей научной и других сфер", - рассказал Эрик Черновиц.

Он считает, что для однодневного совещания министров этих тем вполне достаточно.

Сегодня в Минске проходит заседание Парламентского комитета парламентского измерения ЦЕИ. В нем участвуют члены Совета Республики, депутаты Палаты представителей, руководители ряда министерств, национальные делегации парламентов Австрии, Словении, Румынии, Польши, Молдовы, Хорватии, Болгарии, Словакии, Венгрии, Италии, Украины.

Беларусь председательствует в ЦЕИ в 2017 году. Девиз председательства - продвижение совместимости в Большой Европе. Под этим понимается развитие всего спектра соединений и взаимодействий как между странами региона, так и различными интеграционными площадками, включая ЕС, ЕАЭС, "Восточное партнерство" и другие организации.-0-