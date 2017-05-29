Председательство Беларуси в ЦЕИ имеет большой успех - Черновиц

Эрик Черновиц

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председательство Беларуси в ЦЕИ имеет большой успех. Такое мнение высказал сегодня на брифинге заместитель генерального секретаря Центрально-Европейской инициативы Эрик Черновиц, передает корреспондент БЕЛТА.

"Думаю, уже сегодня мы с гордостью можем сказать, что председательство Беларуси в ЦЕИ имеет большой успех. От лица генерального секретаря нашей организации я хотел бы сказать, что мы надеемся на еще одно председательство Беларуси в ЦЕИ в ближайшем будущем", - сказал Эрик Черновиц.

Беларусь впервые председательствует в ЦЕИ в 2017 году. Девиз председательства - продвижение совместимости в Большой Европе. Под этим понимается развитие всего спектра соединений и взаимодействий как между странами региона, так и различными интеграционными площадками, включая ЕС, ЕАЭС, "Восточное партнерство" и другие организации.

Сегодня в Минске проходит заседание Парламентского комитета парламентского измерения ЦЕИ. В нем участвуют члены Совета Республики, депутаты Палаты представителей, руководители ряда министерств, национальные делегации парламентов Австрии, Словении, Румынии, Польши, Молдовы, Хорватии, Болгарии, Словакии, Венгрии, Италии, Украины.

В настоящее время ЦЕИ объединяет 18 стран.-0-