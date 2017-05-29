Косинец возвращается: новое назначение чиновника

Очередное назначение, свидетельствующее о кадровом голоде среди самых близких к президенту чиновников, было произведено сегодня.

Александр Лукашенко 30 мая назначил Александра Косинца своим помощником.

Ранее Косинец был уволен с поста главы Администрации президента. Это произошло в конце 2016 года. Официально с тех пор Косинец никаких должностей не занимал.

В 2005-2008 годах Косинец занимал пост заместителя премьер-министра, с 2008-2014 годы был председателем Витебского облисполкома, глава Администрации президента - с декабря 2014 года по 5 декабря 2016 года.

Отметим, что Косинец неоднократно делал разного рода громкие заявления. Так, будучи главой президентской администрации, в разгар событий в Украине, Косинец заявлял, что в Беларуси не будет « никаких майданов ».

«У нас есть все условия для того, чтобы заниматься на спортивных площадках, в домах культуры, высших учебных заведениях, профессионально-технических. Поэтому не нужно молодежь сбивать с верного пути. Нам нужен мир и порядок», - заявил он в 2015 году.

Ранее Косинец обещал стране тотальную, всеобщую дебюрократизацию, а также оптимизацию госаппарата.

«Необходимо очень серьезно и тщательно изучить, прежде всего, все функциональные обязанности, количество людей, которые исполняют их. В конечном итоге нужно провести оптимизацию, чтобы не было повторений, чтобы не было людей, которые просто сидят в креслах, ничего не делают», - заявил чиновник, ставший очередным помощником президента. Последний, в свою очередь, обещал оптимизировать штат своей администрации, однако пока все тех же чиновников просто перемещают с места на место.