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Косинец возвращается: новое назначение чиновника

30.05.2017 14:27 — Новости Политики | БДГ  
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Очередное назначение, свидетельствующее о кадровом голоде среди самых близких к президенту чиновников, было произведено сегодня.

Александр Лукашенко 30 мая назначил Александра Косинца своим помощником.

Ранее Косинец был уволен с поста главы Администрации президента. Это произошло в конце 2016 года. Официально с тех пор Косинец никаких должностей не занимал.

В 2005-2008 годах  Косинец занимал пост заместителя премьер-министра, с 2008-2014 годы был  председателем Витебского облисполкома, глава Администрации президента - с декабря 2014 года по 5 декабря 2016 года.

Отметим, что Косинец неоднократно делал разного рода громкие заявления. Так, будучи главой президентской администрации, в разгар событий в Украине, Косинец заявлял, что в Беларуси не будет «никаких майданов».

«У нас есть все условия для того, чтобы заниматься на спортивных площадках, в домах культуры, высших учебных заведениях, профессионально-технических. Поэтому не нужно молодежь сбивать с верного пути. Нам нужен мир и порядок», - заявил он в 2015 году.

Ранее Косинец обещал стране тотальную, всеобщую дебюрократизацию, а также оптимизацию госаппарата.

«Необходимо очень серьезно и тщательно изучить, прежде всего, все функциональные обязанности, количество людей, которые исполняют их. В конечном итоге нужно провести оптимизацию, чтобы не было повторений, чтобы не было людей, которые просто сидят в креслах, ничего не делают», - заявил чиновник, ставший очередным помощником президента. Последний, в свою очередь, обещал оптимизировать штат своей администрации, однако пока все тех же чиновников просто перемещают с места на место.

Напомним, что 21 декабря 2016 года пост главы Администрации президента, который ранее занимал Александр Косинец, заняла Наталья Кочанова, ранее работавшая на доожности вице-премьера.

 
 
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Очередное назначение, свидетельствующее о кадровом голоде среди самых близких к президенту чиновников, было произведено сегодня. Александр Лукашенко 30 мая...

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