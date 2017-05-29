30 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси, Президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко сегодня, выступая на Олимпийском собрании НОК Беларуси, перечислил десять основных задач по совершенствованию спортивной отрасли, передает корреспондент БЕЛТА.

"Спорт - важнейшая отрасль народного хозяйства. Она должна работать с пользой и приносить результат. Мы не настолько богаты, чтобы бездумно тратить деньги. Ситуация требует действий по совершенствованию этой сферы, искоренению негативных факторов, мешающих эффективному использованию средств", - заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко уверен, что в Беларуси есть таланты, которые могут стать спортсменами мирового уровня. "Мы продемонстрировали за период независимости, что имеем талантливых людей. Даже в неожиданных видах", - сказал он. Президент привел пример Юлии Нестеренко, которая в свое время сенсационно победила на Олимпиаде в Афинах.

"Работать надо. Поэтому мы будем поддерживать школы. Если только мы увидим, что там есть потенциал, любую школу поддержим, которая никогда медалей нам не приносила. Будем поддерживать, но ориентироваться на результат. В противном случае - это физкультура. Объекты будем строить, но только с перспективой, что они будут заняты, и там будут заниматься люди", - сказал глава государства

В своем выступлении Президент обозначил ключевые направления, по которым необходимо совершенствовать спортивную отрасль.

Во-первых, необходимо определить перспективные, потенциально медальные, традиционные для Беларуси виды спорта , и именно им оказывать основную поддержку. "Завоевали лицензии - добавить. Получили медали - еще добавить", - сказал Александр Лукашенко.

Во-вторых, требует кардинального улучшения ситуация в детско-юношеском спорте . Президент подчеркнул, что это основа основ. И здесь необходим системный подход. Он поручил местным органам власти в течение года решить вопрос с обеспечением необходимым инвентарем каждой спортивной школы.

Еще одно направление - студенческий спорт, который в Беларуси так пока и не стал опорой для профессионального спорта . В связи с этим министру образования поручено предметно разобраться с этой сферой и активнее работать в одной связке со спортивными ведомствами и организациями.

В-четвертых, нуждается в оптимизации система обучения тренерских кадров . "Мы вынуждены десятками завозить тренеров из-за рубежа и за огромные деньги", - заметил белорусский лидер.

Пятая задача - оптимизация работы республиканских центров олимпийской подготовки . При этом Министерство спорта и туризма не должно утрачивать контроль над тренировочным процессом национальных команд.

Не менее важны и такие сферы, как спортивная наука и медицина . Здесь, по мнению Президента, проблемы решаются медленно. "Не мне вам объяснять, что без качественного медицинского и научного сопровождения сейчас невозможно достигать серьезных результатов, - сказал Александр Лукашенко. - Нам необходимо максимально задействовать потенциал Министерства здравоохранения с пониманием того, естественно, что спортсмены требуют индивидуального подхода".

В-седьмых, необходимо уметь грамотно противостоять безосновательному давлению, когда национальные команды обвиняют в употреблении допинга . А ведь этой теме сегодня в мире уделяется много внимания. "Поймите, каждый допинговый камень в наш огород больше не рассматривается как единичный случай. Все пытаются сложить это в систему. Как сделали с Россией. А значит, мы должны быть умнее, прозрачнее, чтобы никто не усомнился в нашей чистоте", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства поручил решить еще одну задачу - усилить роль регионов в подготовке атлетов . По его словам, местные власти играют значительную роль в развитии спорта. Интересна губернатору эта сфера - и она будет развиваться. Будет поддержка регионов - будут появляться новые звезды. Если этого нет, то в лучшем случае перспективный атлет переедет на новое место жительства, а в худшем - бросит заниматься из-за того, что он никому не нужен.

Следующая область действий - загрузка инфраструктуры. Нужно четко увязывать планы строительства с концепцией развития видов спорта в стране . Кроме того, важно использовать спортивные объекты по назначению. Министерству спорта поручено взять эти вопросы под контроль.

Последним, десятым, направлением является необходимость активизировать работу спортивных федераций и в целом понятно распределить обязанности и ответственность между различными спортивными структурами . "Хочу отметить особую роль Национального олимпийского комитета как главной спортивной общественной организации страны. Подчеркиваю: НОК должен быть домом для всех, оказывать методическую, финансовую и другую помощь федерациям, оперативно и качественно решать подобные проблемы", - сказал Александр Лукашенко.

В завершении глава государства подчеркнул, что если не навести порядок в спортивной отрасли, то Олимпиаду в Рио белорусы будут скоро вспоминать как одну из самых успешных. "Советский запас прочности давно исчерпан, а новая эффективная система так до конца и не сформирована. И это задача на ближайшую перспективу. Не разрешим названные мной проблемы - спорт высших достижений потеряем. Что это значит для государства, для людей - не мне вам объяснять", - добавил он.-0-