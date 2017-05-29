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"Работать с пользой и давать результат" - Лукашенко назвал 10 основных задач по совершенствованию спортивной отрасли
30.05.2017 14:27 — Новости Политики | БелТА
Александр Лукашенко
30 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси, Президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко сегодня, выступая на Олимпийском собрании НОК Беларуси, перечислил десять основных задач по совершенствованию спортивной отрасли, передает корреспондент БЕЛТА.
"Спорт - важнейшая отрасль народного хозяйства. Она должна работать с пользой и приносить результат. Мы не настолько богаты, чтобы бездумно тратить деньги. Ситуация требует действий по совершенствованию этой сферы, искоренению негативных факторов, мешающих эффективному использованию средств", - заявил белорусский лидер.
Александр Лукашенко уверен, что в Беларуси есть таланты, которые могут стать спортсменами мирового уровня. "Мы продемонстрировали за период независимости, что имеем талантливых людей. Даже в неожиданных видах", - сказал он. Президент привел пример Юлии Нестеренко, которая в свое время сенсационно победила на Олимпиаде в Афинах.
"Работать надо. Поэтому мы будем поддерживать школы. Если только мы увидим, что там есть потенциал, любую школу поддержим, которая никогда медалей нам не приносила. Будем поддерживать, но ориентироваться на результат. В противном случае - это физкультура. Объекты будем строить, но только с перспективой, что они будут заняты, и там будут заниматься люди", - сказал глава государства.
В своем выступлении Президент обозначил ключевые направления, по которым необходимо совершенствовать спортивную отрасль.
Во-первых,
Во-вторых,
Еще одно направление -
В-четвертых,
Пятая задача -
Не менее важны и такие сферы, как
В-седьмых,
Глава государства поручил решить еще одну задачу -
Следующая область действий - загрузка инфраструктуры.
Последним, десятым, направлением является
В завершении глава государства подчеркнул, что если не навести порядок в спортивной отрасли, то Олимпиаду в Рио белорусы будут скоро вспоминать как одну из самых успешных. "Советский запас прочности давно исчерпан, а новая эффективная система так до конца и не сформирована. И это задача на ближайшую перспективу. Не разрешим названные мной проблемы - спорт высших достижений потеряем. Что это значит для государства, для людей - не мне вам объяснять", - добавил он.-0-
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"Работать с пользой и давать результат" - Лукашенко назвал 10 основных задач по совершенствованию спортивной отрасли
"Спорт - важнейшая отрасль народного хозяйства. Она должна работать с пользой и приносить результат. Мы не настолько богаты, чтобы бездумно тратить деньги", - заявил...
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