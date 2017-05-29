Многосторонние проекты в ЦЕИ должны приобретать большее значение - словенский парламентарий

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многосторонние проекты в ЦЕИ должны приобретать большее значение. Такое мнение высказал сегодня журналистам член парламента Словении Франс Трчек, который в Минске принимает участие в заседании Парламентского комитета Центрально-Европейской инициативы, передает корреспондент БЕЛТА.

По мнению Франса Трчека, с учетом современных тенденций большее значение должны приобретать именно многосторонние проекты, а не только проекты между двумя странами, особенно если речь идет о такой площадке для взаимодействия, как ЦЕИ. Он считает, что наиболее перспективными направлениями взаимодействия являются фармация, развитие биотехнологий. Кроме того, так называемая четвертая промышленная революция акцентирует внимание на совместных IT-проектах. "Это, во-первых, разработка новых материалов, а во-вторых, применение IT в космической отрасли", - пояснил парламентарий.

Он считает, что важно вводить проекты для развития бизнеса, основываясь при этом на экономической демократии, которая во главу угла ставит зарплаты работников, качество их жизни. Также парламентарий признался, что смотрит на европейское будущее как на будущее молодежи, и поэтому важно решать вопросы образования, в том числе - мобильности и поддержки молодых ученых. Еще одна тема для разговора - демографическая.

В свою очередь член Федерального совета Австрии Сусанна Курц выразила мнение, что темы интеллектуализации экономики и совместимости в большой Европе, которые поднимает Беларусь как председатель ЦЕИ в 2017 году, крайне важны. "Мир постоянно меняется, и сегодня основным ресурсом является человеческий капитал. Именно поэтому нам необходимо развивать потенциал молодежи, чтобы можно было постигать новые технологии, науку и обмениваться этой важной информацией", - считает она.

Сегодня в Минске проходит заседание Парламентского комитета парламентского измерения ЦЕИ. В нем участвуют члены Совета Республики, депутаты Палаты представителей, руководители ряда министерств, заместитель генерального секретаря ЦЕИ Эрик Черновиц, а также национальные делегации парламентов Австрии, Словении, Румынии, Польши, Молдовы, Хорватии, Болгарии, Словакии, Венгрии, Италии, Украины.

Беларусь председательствует в ЦЕИ в 2017 году.-0-